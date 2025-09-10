16+
Общество

В Самарской области проходит презентация волонтерской программы форума "Россия — спортивная держава"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В регионе продолжается набор волонтеров на XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава", который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Уже состоялись выездные презентации волонтерской программы в ПГУТИ, Университете "МИР", Самарском государственном социально-педагогическом университете, Строительно- энергетическом колледже им. П. Мачнева, Поволжском государственном колледже и на предприятии Электрощит Самара.

На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтерства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтеров. Для них предусмотрена фирменная экипировка, горячее питание, страхование здоровья, а также возможность зачета учебной или производственной практики для студентов. Но главное — это опыт участия в международном событии, новые навыки и знакомство с единомышленниками.

"Сегодня в базе уже около двух тысяч желающих, из них значительная часть — студенты вузов и колледжей Самарской области. Есть и "серебряные" волонтеры, и совсем новички, и очень опытные добровольцы, за плечами которых тысячи часов на Добро.рф. Сейчас идет этап собеседований с кандидатами, а в конце сентября стартует образовательная программа. На ней мы подробно разберем функциональные направления форума, расскажем о туристической привлекательности региона и подготовим волонтеров к практическим задачам", — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров форума Юлия Рябова.

Крупные предприятия региона также активно подключаются к формированию волонтерского корпуса.
"Это мероприятие мирового масштаба, которое наша компания не оставит без внимания. Мы ведем планомерную работу по вовлечению наших сотрудников в волонтерскую деятельность. Сегодня можем уверенно говорить, что активные участники Совета молодежи компании готовы стать частью добровольческого корпуса", — отметила Карина Багаева, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связями с общественностью Электрощит Самара.
Среди будущих волонтеров — и активисты самарских колледжей.

"Для меня участие в таком событии — это возможность стать частью большой команды и показать, что студенты нашего колледжа готовы помогать в организации мероприятия такого уровня. Уверен, что опыт волонтерства на форуме пригодится каждому из нас в будущем", — поделился Владислав Волчанский, студент Строительно-энергетического колледжа.

Для проведения форума будет сформирован корпус из 1000 волонтеров, которые будут помогать в 15 направлениях — от сопровождения делегаций и аккредитации до поддержки деловой, спортивной и культурной программы.

XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс. Заявочная кампания в рамках волонтерской программы продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке.

