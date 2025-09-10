16+
Самарцев предупредили о сильном тумане В Самаре до 30 сентября ограничат движение на перекрестке ул. Дыбенко и Третьего проезда Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски За первую учебную неделю рост заболеваемости ОРВИ в регионе составил более 19% Самарцев приглашают прочитать стихи о родном городе на открытой литературной сцене в Струковском саду

Общество

В Самаре до 30 сентября ограничат движение на перекрестке ул. Дыбенко и Третьего проезда

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта. Меры приняты в связи с ремонтом теплотрассы.

В рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы спецтехники вводится дополнительное ограничение движения транспорта: с 06:00 10 сентября до 06:00 24 сентября будет перекрыт перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд.

Также в дептрансе напомнили, что до 23:59 30 сентября ограничение движения автотранспорта действует по участку Третьего проезда, от улицы Дыбенко до улицы Печерской, а до 23:59 31 октября — по участку от улицы Дыбенко до улицы Гаражной.

Маршрутов общественного транспорта на указанных участках нет.

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

