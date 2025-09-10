В Самаре до 30 сентября ограничат движение на перекрестке ул. Дыбенко и Третьего проезда

Через перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд в Самаре временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта. Меры приняты в связи с ремонтом теплотрассы.

В рамках подготовки к отопительному сезону продолжается реконструкция теплотрассы, проходящей под Третьим проездом. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственной работы спецтехники вводится дополнительное ограничение движения транспорта: с 06:00 10 сентября до 06:00 24 сентября будет перекрыт перекресток улиц Дыбенко и Третий проезд.

Также в дептрансе напомнили, что до 23:59 30 сентября ограничение движения автотранспорта действует по участку Третьего проезда, от улицы Дыбенко до улицы Печерской, а до 23:59 31 октября — по участку от улицы Дыбенко до улицы Гаражной.

Маршрутов общественного транспорта на указанных участках нет.