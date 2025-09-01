в Самаре временно ограничат движение транспорта по Третьему проезду

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы, проходящей по Третьему проезду в Октябрьском районе, с 05:00 2 сентября до 23:59 31 октября ограничат движение транспорта по участку в границах улиц Дыбенко и Гаражной, сообщает городской департамент транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары