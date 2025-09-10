Для болельщиков "Крыльев" запустят шаттлы в день матча с "Сочи"

В воскресенье, 14 сентября, в день матча с "Сочи" будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены".

Главное условие проезда — билет на игру или атрибутика "Крыльев Советов".

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут работать волонтеры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршрут: "Октябрьская набережная" ("Ладья") — "Солидарность Самара Арена", гейт 4.

Начало движения: 12:40. Интервал движения в начале каждые 20 минут, затем каждые 15 минут. Отправление последнего автобуса: 14:15.

Остановки: "Постников овраг" — "Завод им. Тарасова" (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) — "Барбошина поляна" (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) — "Солидарность Самара Арена" (гейт 4).

После окончания игры шаттлы отправляться не будут.