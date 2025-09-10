В Красноармейском районе водитель Renault госпитализирован после опрокидывания в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 9 сентября, в Красноармейском районе в 18:30 59-летний мужчина на Renault Logan на 37 км дороги "Самара - Волгоград - Красноармейское - Пестравка" перевернулся в кювет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области