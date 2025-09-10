В Тольятти не поделили дорогу Skoda и Suzuki

Во вторник, 9 сентября, в Центральном районе Тольятти столкнулись две иномарки, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В 16:09 18-летняя девушка за рулем Skoda Octavia двигалась по ул. Мира со стороны ул. Победы в направлении ул. Жилина. Возле дома № 71, при повороте налево, не уступила дорогу и столкнулась с Suzuki Jimny под управлением 53-летней женщины. С места ДТП водителя Suzuki госпитализировали.