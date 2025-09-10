В День города в Самаре ограничат движение транспорта

В День города Самара в историческом центре ограничат движение транспорта и усилят работу общественного транспорта.

С 12:00 до 23:59 14 сентября ограничение для транспорта и средств индивидуальной мобильности:

— по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской;

— по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Чапаевской;

— по ул. Вилоновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

— по ул. Красноармейской от ул. Чапаевской до ул. Самарской;

— по ул. Молодогвардейской от ул. Ульяновской до ул. Вилоновской.

На вышеуказанных участках улиц с 18:00 13 сентября до 23:59 14 сентября запрещаются остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, парковку ограничат на ул. Самарской, в границах ул. Красноармейской и ул. Некрасовской — здесь запланировано размещение муниципального транспорта, который будет вывозить жителей и гостей после завершения праздничных мероприятий.

Трамваи проследуют по своим обычным маршрутам.

Перевозки автобусами маршрутов №№ 3, 24, 34, 90, 91 и 226 будут организованы по скорректированным схемам в период с 12:00 до 23:59 14 сентября.

После окончания праздника на площади им. Куйбышева работу общественного транспорта усилят — перевозчики предоставят дополнительный подвижной состав:

— трамваи маршрутов №№ 1, 3, 5, 20, 22 проследуют по ул. Красноармейской;

— автобусы маршрутов №№ 1, 5д, 23, 24, 34, 37, 41, 47, 50, 67, 75, 86, 91, 226, 46, 261 будут ожидать пассажиров на ул. Самарской, в районе пересечения с ул. Красноармейской.

Напомним, что в День города в центре областной столицы будет запрещена продажа алкоголя.