16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи В Самарской области пройдет съезд учителей информатики Самарских школьников приглашают в Школу юного тележурналиста В ПГУТИ прошел ежегодный фестиваль для первокурсников "Картошка Фест" Олег Рыбин: "Утверждение о том, что на рынке побеждает лучший, работает, только когда рынок зарождается"

Образование Общество

"Росатом" и Авито запустили цифровой проект для популяризации физики среди молодежи

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 66
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

11 сентября 2025 г. в год 80-летия атомной промышленности "Росатом" и Авито разработали цифровой проект для вовлечения молодых людей в науку. Школьники и студенты могут проверить знания законов физики в интерактивном формате, получить бонусы на доставку учебников и познакомиться с возможностями карьерного развития в атомной отрасли. Задача инструмента — облегчить старт карьеры молодежи в науке.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Вовлечение молодежи в изучение физики — инвестиция в будущее. Специалисты с физическим образованием востребованы в разных отраслях: от исследований до промышленности. Они способны создавать новые и улучшать существующие технологии, а также делать вклад в решение глобальных задач человечества.

Повышать интерес к изучению точных наук помогают интерактивные механики в охватных каналах. По этой причине "Росатом" запустил специальный проект, посвященный физике, на Авито. Он доступен прямо на площадке 72 млн пользователям в месяц.

Участникам предстоит решить серию из пяти задач, связанных с ключевыми законами физики: от центробежной силы и колебаний до движения жидкостей и траектории лучей. За правильные ответы участники могут получить награды. Среди них — 300 баллов для удобной доставки учебников по физике и математике через сервис Авито Доставка.

Каждая задача сопровождается интересным фактом о деятельности и достижениях "Росатома". Такой подход позволяет показать молодым людям масштаб и значимость атомной отрасли. После завершения заданий школьникам и студентам предлагается перейти на Единый карьерный портал компании, где можно узнать подробнее о стажировках, мероприятиях и возможностях профессионального развития.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

На отечественном ПО: как выглядит специализированная лаборатория "Ред Софт" в ПГУТИ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5