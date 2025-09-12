До конца регистрации в волонтерскую программу форума "Россия — спортивная держава" осталось три дня

До окончания приема заявок в волонтерский корпус XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" осталось три дня.

Регистрация продлится до 15 сентября платформе Добро.рф.

Форум пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти и соберет участников и гостей из России и иностранных государств. Помогать в его организации будет волонтерский штаб из 1000 волонтеров. Они будут участвовать в сопровождении делегаций, аккредитации, работе со СМИ, транспортной логистике, организации питания, культурной и спортивной программе.

Регистрация кандидатов в волонтеры была объявлена 28 июня в День молодежи. Уже подано более 2,5 тыс. заявок из 55 регионов России.

Отбор включает регистрацию на платформе Добро.рф, индивидуальное собеседование с рекрутерами и обучение. Собеседования проходят очно в Самаре и Тольятти, а для кандидатов из других городов Самарской области и регионов России — в онлайн-формате. В конце сентября стартует образовательная программа, которая познакомит волонтеров с ключевыми задачами форума, историей и туристической привлекательностью региона, а также подготовит к практической деятельности на площадках.

Каждого волонтера ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, возможность зачета практики в образовательных организациях. Помимо этого — новые навыки, практика иностранных языков, яркие эмоции и знакомства. Все это станет серьезным вкладом в личное и профессиональное развитие участников.

XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.