В Самарской области появились 42 новых спортсооружения

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В течение лета и в начале осени в Самарской области появились новые спортивные сооружения. Работа по развитию спортивной инфраструктуры региона ведется в рамках принятой губернатором Вячеславом Федорищевым программы социально-экономического развития Самарской области до 2030 года.

Фото: Министерство спорта Самарской области

В текущем году в регионе появится 100 новых спортсооружений. По состоянию на 12 сентября подрядчики завершили работу на 42 объектах. На других стройках работа продолжается.

Готова 21 универсальная спортивная площадка — это типовые площадки с полимерным покрытием размерами 20×40 м для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол и универсальные площадки размерами 56×28 м с искусственной травой и хоккейными бортами для круглогодичных занятий игровыми видами спорта. Также построены три новые площадки для подготовки и выполнения испытаний комплекса ГТО, первый в регионе профессиональный сектор для легкоатлетических дальних метаний, "умная" плоскостная площадка с хоккейной коробкой и зоной турников и рукоходов, и 16 площадок воркаута.

Одна из таких площадок расположилась в Самаре, в парке Дружбы в районе пересечения улиц Гагарина и Запорожской. Здесь уложено современное ударопоглощающее двуслойное полимерное покрытие размером 10 на 10 м и установлен воркаут-комплекс: турники, брусья, шведские стенки, прямой рукоход, рукоход-змеевик, стальной пилон. Площадка находится в свободном доступе для всех желающих заниматься физкультурой и спортом.

"Есть поручение президента России Владимира Владимировича Путина о том, что спорт должен стать доступным для всех категорий граждан. Для выполнения этого поручения губернатором поставлена задача — в регионе в течение 2025 года должно появиться 100 новых спортивных сооружений. В этом году министерство спорта взяло на себя очень высокие обязательства, но мы не единственный орган исполнительной власти, который обустраивает спортивные сооружения. Также этим занимается, например, министерство сельского хозяйства в рамках программы комплексного развития сельских территорий. Есть и социально ориентированный бизнес, которые привлекает внебюджетные средства для строительства спортивных объектов", — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Появление новых, доступных спортивных сооружений создает и улучшает условия для занятий физкультурой и спортом для разных категорий населения, что способствует повышению качества жизни населения. Это отвечает целям государственной программы "Спорт России", которая реализуется по решению президента России с 2025 года.

Всего в 2025 г. в Самарской области появится 100 новых спортивных сооружений. Их возведение приурочено к проведению в нашем регионе XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" с 5 по 7 ноября.

