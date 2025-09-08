В Самаре началась реконструкция стадиона "Динамо"

В Самаре стартовала реконструкция одного из старейших стадионов - "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В ближайшие два года в Самаре будет реализован масштабный проект по возрождению спортивного комплекса "Динамо", построенного в 1948 г. и имеющего не только большую социальную, но и историческую значимость для региона.
Накануне вице-губернатор Дмитрий Яковлев проверил ход демонтажных работ и обсудил будущее проекта с управляющим ВТБ в Самарской области — вице-президентом Максимом Папковым.
Уже произведено обследование объекта, подрядная организация приступила в демонтажу старого покрытия легкоатлетических дорожек.
Вместо старого футбольного поля здесь должна появиться современная игровая арена с искусственным газоном. Вокруг нее проложат восемь беговых дорожек, а со стороны трибуны — дорожки для тренировки в беге на короткие дистанции.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.