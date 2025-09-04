В Самаре стартовал турнир по адаптивному футболу "FONBET Стальная воля"

Второй этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ проводит Российский футбольный союз при поддержке букмекерской компании FONBET, правительства Самарской области, Министерства спорта РФ и Самарской областной федерации футбола.

Всего в Самару приехали более 60 команд. Более 600 участников из 24 регионов России будут соревноваться в семи дисциплинах:

• футбол лиц с заболеванием церебральным параличом (мужчины, юноши);

• футбол ампутантов (мужчины);

• футбол глухих (женщины, юноши);

• мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (мужчины, юноши);

• мини-футбол слепых (В1; мужчины, женщины, юноши);

• ПОДА-футбол на электроколясках (юноши);

• трансплант-футбол (футбол для людей с пересаженными органами — мужчины, женщины).

У хозяев из Самарской области — самая представительная делегация, команды заявлены в шести дисциплинах.

Некоторые команды впервые участвуют во всероссийских соревнованиях "FONBET Стальная воля". Наибольшее количество новичков — среди юношеских команд в дисциплинах "ПОДА-футбол на электроколясках" и "футбол глухих". В турнире также принимают участие команды, сформированные из ветеранов СВО (команды Москвы, Самарской, Свердловской областей по футболу ампутантов).

Турнир открылся торжественной церемонией в спортивном комплексе "МТЛ- Арена". В ней приняли участие директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС, экс-капитан сборной России по футболу Алексей Смертин, министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, член комитета РФС по социальной ответственности, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, президент федерации по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом, паралимпийский чемпион Иван Потехин, генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Тархан Джабраилов, заместитель генерального директора ФК "Акрон" Максим Токарев и представитель департамента благотворительных программ букмекерской компании FONBET Павел Мушихин.

Алексей Смертин, директор департамента устойчивого развития и социальной ответственности РФС: "Команды Самарской области давно стали полноправными участниками "Стальной воли". В прошлом году Самара впервые приняла один из этапов соревнований, а сегодня команды региона представлены в большинстве дисцплин — это результат совместных усилий тренеров, cпортсменов и региональной власти. Я благодарен руководству Самарской области, нашим партнерам из FONBET и футбольных клубов "Акрон" и "Крылья Советов". Именно вашими стараниями футбол в Самарской области становится не только спортивным, но и социальным феноменом, объединяющим людей.

Для Российского футбольного союза "Стальная воля" — не просто проект. Это пространство, где футбол стирает границы: он дает шанс людям с особенностями здоровья выйти на поле, ощутить командное плечо, почувствовать радость побед и горечь поражений, которые одинаково важны для настоящего роста. Поэтому мы так рады видеть новых участников и, особенно, юношеские команды. Формирование преемственности, вовлечение все большего числа участников — это не только цель нашей работы в РФС, но и моя личная цель.

Всем спортсменам я желаю не просто честной борьбы. Важно почувствовать то, ради чего играют в футбол: силу команды, радость движения и уверенность в том, что ваши возможности всегда шире любых ограничений. Потому что настоящая победа — не на табло, а внутри каждого из нас".

Лидия Рогожинская, министр спорта Самарской области: "В этом году Самарская область готовится принять форум "Россия — спортивная держава", и потому регион наполнен спортивными событиями. Очень рады, что в преддверии форума мы встречаем такое крупное футбольное мероприятие. Это не первое мероприятие, можно сказать, что проведение всероссийских соревнований "Стальная воля" становится для нас доброй традицией. Отрадно, что нашему региону предоставляется такая честь.

Проведение турнира "Стальная воля" дает мощный импульс развитию адаптивного спорта. А именно такая задача поставлена перед нами президентом. Самарская область следует обозначенному направлению. У нас создан Центр адаптивного спорта, развивается спорт для ветеранов специальный военной операции, для которых, по моему мнению, занятия физической культурой являются основным средством реабилитации. Ребята уже не раз достойно представляли наш регион на всероссийских соревнованиях. Отмечу, что и на "Стальной воле" команды Самарской области представлены практически во всех дисциплинах".

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET: "Наша компания уже не первый год поддерживает соревнования "Стальная воля" среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Мы рады, что этот турнир стал важным составляющим элементом в развитии адаптивного спорта в нашей стране, поскольку с каждым новым этапом к нему присоединяются все больше команд. "Стальная воля" дает возможность каждому участнику почувствовать себя частью футбольного праздника, проникнуться духом игры и зарядить огромной энергией не только самого себя, но и окружающих".

В рамках церемонии открытия прошел мини-турнир по футболу между сборной организаторов, командой ветеранов ФК "Крылья Советов" и командой администрации ФК "Акрон". Матчи прошли в упорной борьбе, победителем стала команда администрации ФК "Акрон", на втором месте сборная РФС, "бронза" — у ветеранов "Крыльев Советов".

Гости турнира после церемонии открытия посетили школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ученики школы участвуют в проекте РФС "Футбол в коррекционной школе". Алексей Смертин и нападающий футбольного клуба "Крылья Советов" Владимир Игнатенко провели мастер-класс и автограф-сессию для юных футболистов.

Соревнования проходят на трех площадках Самары (МТЛ-Арена, МТЛ-2 и в крытом манеже ГАУ "Самара Арена") до 6 сентября. В каждой дисциплине команды будут бороться за право поехать на финальный этап в "Сириусе".