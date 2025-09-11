"Акрон" подписал Йомара Рочу

22-летний крайний защитник сборной Боливии подписал долгосрочный контракт с тольяттинским клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Акрона".

Йомар Роча является воспитанником "Боливара". За этот клуб наш новобранец сыграл 110 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал десять голевых передач. В прошлом году Йомар вместе с "Боливаром" выиграл чемпионат Боливии.

К своим 22 годам Роча успел провести 11 матчей в составе национальной команды. Сейчас игрок направляется в "Акрон" из расположения сборной после квалификационных матчей на ЧМ-2026 с Колумбией и Бразилией.