Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ

Сборная Самарской области по следж-хоккею, составленная из ветеранов специальной военной операции, вернулась с соревнований "Герои нашего времени", которые проходили во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, организованного фондом "Росконгресс".

Турнир "Герои нашего времени" был организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением "Здоровое Отечество" при поддержке Министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Приморского края.

На льду многофункционального концертно-спортивного комплекса "Фетисов Арена" встретились шесть сильнейших команд ветеранов СВО по следж-хоккею: сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской и Самарской области, СХК "Гвардия" из Московской области и СХК "Союз" из Владивостока. Игроки боролись за Кубок и призовой фонд: по 100 тыс. руб. игрокам команды, занявшей первое место, по 75 тыс. — за второе место, по 50 тыс. — за третье.

Команды были распределены на две группы. На групповом этапе сборная Самарской области обыграла соперников из Санкт-Петербурга — 1:0 по буллитам и из Сахалинской области — 6:0. В полуфинале самарцы оказались сильнее команды "Мужество" из Москвы — 1:0 по буллитам. И только в финале уступили подмосковной "Гвардии" — 0:3, став таким образом серебряными призерами соревнований. Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил: "Мы старались создать все условия, чтобы наши ветераны могли сконцентрироваться на игре и показать лучший результат. Паралимпийский комитет России вместе с движением "Здоровое Отечество" и нашими партнерами будет и впредь делать все возможное, чтобы проводить для них как можно больше спортивных мероприятий самого высокого уровня".

Следующий турнир "Герои нашего времени" по следж-хоккею среди ветеранов специальной военной операции Паралимпийский комитет России проведет в Самаре в рамках спортивной программы XIII международного форума "Россия — спортивная держава". Форум пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября на спортивных объектах Самары и Тольятти. Организатором XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" выступает фонд "Росконгресс".

Самарская область стала первой, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов СВО, при профессиональных клубах ХК "Лада" (Тольятти) и ХК ЦСК ВВС (Самара). В 2025 г. на базе сборной Самарской области образован профессиональный клуб по следж-хоккею СХК "Лада", который уже дебютировал в первом этапе чемпионата России. Развитию адаптивного спорта, в том числе для ветеранов СВО, уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Самарской области до 2030 г., принятой губернатором Вячеславом Федорищевым.

"Проведение всероссийских турниров по следж-хоккею дает мощный импульс развитию адаптивного спорта. Именно такая задача поставлена перед нами президентом. Самарская область следует обозначенному направлению. У нас создан специализированный Центр адаптивной физической культуры и спорта, который развивает все четыре направления адаптивного спорта. Активно развивается спорт для ветеранов специальный военной операции, для которых, по моему мнению, занятия физической культурой являются основным средством реабилитации. Ребята получают новые возможности, новых друзей, возможность бороться на спортивных аренах. А значит, видят перед собой новую цель и получают новый импульс жить и достигать результатов", — подчеркивает министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.