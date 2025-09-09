16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Светлана Звягинцева: "Мне нравится то, чем я занимаюсь. И нравится делиться этим" ХК "Лада" одержал победу в первом матче сезона БК "Самара" проиграл "Автодору" - 64:83 В Самаре началась реконструкция стадиона "Динамо" Футболистка "Крыльев Советов" потеряла сознание на поле

Спорт

Сборная Самарской области вернулась с серебром с турнира по следж-хоккею в рамках ВЭФ

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 68
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сборная Самарской области по следж-хоккею, составленная из ветеранов специальной военной операции, вернулась с соревнований "Герои нашего времени", которые проходили во Владивостоке в рамках спортивной программы Восточного экономического форума, организованного фондом "Росконгресс".

Фото: Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта

Турнир "Герои нашего времени" был организован Паралимпийским комитетом России и общероссийским общественным движением "Здоровое Отечество" при поддержке Министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Приморского края.

На льду многофункционального концертно-спортивного комплекса "Фетисов Арена" встретились шесть сильнейших команд ветеранов СВО по следж-хоккею: сборные Москвы, Санкт-Петербурга, Сахалинской и Самарской области, СХК "Гвардия" из Московской области и СХК "Союз" из Владивостока. Игроки боролись за Кубок и призовой фонд: по 100 тыс. руб. игрокам команды, занявшей первое место, по 75 тыс. — за второе место, по 50 тыс. — за третье.

Команды были распределены на две группы. На групповом этапе сборная Самарской области обыграла соперников из Санкт-Петербурга — 1:0 по буллитам и из Сахалинской области — 6:0. В полуфинале самарцы оказались сильнее команды "Мужество" из Москвы — 1:0 по буллитам. И только в финале уступили подмосковной "Гвардии" — 0:3, став таким образом серебряными призерами соревнований. Вратарь самарской сборной Виктор Кармишин признан лучшим игроком турнира в своем амплуа.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил: "Мы старались создать все условия, чтобы наши ветераны могли сконцентрироваться на игре и показать лучший результат. Паралимпийский комитет России вместе с движением "Здоровое Отечество" и нашими партнерами будет и впредь делать все возможное, чтобы проводить для них как можно больше спортивных мероприятий самого высокого уровня".

Следующий турнир "Герои нашего времени" по следж-хоккею среди ветеранов специальной военной операции Паралимпийский комитет России проведет в Самаре в рамках спортивной программы XIII международного форума "Россия — спортивная держава". Форум пройдет в Самарской области с 5 по 7 ноября на спортивных объектах Самары и Тольятти. Организатором XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" выступает фонд "Росконгресс".

Самарская область стала первой, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов СВО, при профессиональных клубах ХК "Лада" (Тольятти) и ХК ЦСК ВВС (Самара). В 2025 г. на базе сборной Самарской области образован профессиональный клуб по следж-хоккею СХК "Лада", который уже дебютировал в первом этапе чемпионата России. Развитию адаптивного спорта, в том числе для ветеранов СВО, уделено особое внимание в программе социально-экономического развития Самарской области до 2030 г., принятой губернатором Вячеславом Федорищевым.

"Проведение всероссийских турниров по следж-хоккею дает мощный импульс развитию адаптивного спорта. Именно такая задача поставлена перед нами президентом. Самарская область следует обозначенному направлению. У нас создан специализированный Центр адаптивной физической культуры и спорта, который развивает все четыре направления адаптивного спорта. Активно развивается спорт для ветеранов специальный военной операции, для которых, по моему мнению, занятия физической культурой являются основным средством реабилитации. Ребята получают новые возможности, новых друзей, возможность бороться на спортивных аренах. А значит, видят перед собой новую цель и получают новый импульс жить и достигать результатов", — подчеркивает министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Андрей Куропаткин 04 октября 2024 05:40 В Самаре построят легкоатлетический манеж

Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.

Фото на сайте

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5