В Самаре построят легкоатлетический манеж

Региональное министерство спорта направило в управление капительного строительства плановое задание на возведение легкоатлетического манежа в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.

"Проект планируется реализовать в 2024–2030 годах. Легкоатлетический манеж предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по легкой атлетике.", — сообщили в минспорта.

В здании манежа сделают легкоатлетическую арену с трибунами на 200-250 зрительских мест. Там обустроят:

6 дорожек на 200 м для бега по кругу,

6 дорожек на 60 м для бега по прямой,

4 тренировочные дорожки с возможностью бега по прямой на 60 м (за пределами дорожек для бега по кругу),

два сектора прыжков в высоту,

два сектора прыжков в длину (тройного прыжка);

сектор для толкания ядра;

сектор для прыжков с шестом;

сектор для тренировочных занятий по метанию диска в сетку.

Также в здании будут тренажерный зал, судейские, медицинский блок, сауны и массажный кабинет.

Сейчас чиновники ведут поиск земельных участков под строительство центра. Одним из вариантов рассматривается территория, прилегающая к стадиону "Солидарность Самара Арена".

Строительство планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заявку минспорта будет готовить совместно с минстроем.