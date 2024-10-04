16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре построят легкоатлетический манеж В состав "Мега-Лады" вошел Даниил Астафьев Desport: как российский бренд формирует новую модель мультивендорного спортивного ритейла Диана Шнайдер в паре уступила соперницам из США в Китае "Самара" в Москве переиграла МБА-МАИ — 86:79

Спорт

В Самаре построят легкоатлетический манеж

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Региональное министерство спорта направило в управление капительного строительства плановое задание на возведение легкоатлетического манежа в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.

Фото: pxhere.com

"Проект планируется реализовать в 2024–2030 годах. Легкоатлетический манеж предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по легкой атлетике.", — сообщили в минспорта.

В здании манежа сделают легкоатлетическую арену с трибунами на 200-250 зрительских мест. Там обустроят:

  • 6 дорожек на 200 м для бега по кругу,
  • 6 дорожек на 60 м для бега по прямой,
  • 4 тренировочные дорожки с возможностью бега по прямой на 60 м (за пределами дорожек для бега по кругу),
  • два сектора прыжков в высоту,
  • два сектора прыжков в длину (тройного прыжка);
  • сектор для толкания ядра;
  • сектор для прыжков с шестом;
  • сектор для тренировочных занятий по метанию диска в сетку.

Также в здании будут тренажерный зал, судейские, медицинский блок, сауны и массажный кабинет.

Сейчас чиновники ведут поиск земельных участков под строительство центра. Одним из вариантов рассматривается территория, прилегающая к стадиону "Солидарность Самара Арена".

Строительство планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заявку минспорта будет готовить совместно с минстроем.

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Горячев 04 сентября 2024 06:21 В Самаре представили региональную программу "Мастер спорта"

Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Александр Воробьев 19 июля 2021 05:10 Дарья Касаткина отказалась от участия в Олимпиаде в одиночном разряде

А что она там могла поймать? НеуДачница.

Фото на сайте

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

В Самарской Олимпийской деревне прошел день фигурного катания

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3