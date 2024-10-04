В Самаре построят легкоатлетический манеж

Региональное министерство спорта направило в управление капительного строительства плановое задание на возведение легкоатлетического манежа в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.
"Проект планируется реализовать в 2024–2030 годах. Легкоатлетический манеж предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и региональных, межрегиональных и всероссийских соревнований по легкой атлетике.", — сообщили в минспорта.
В здании манежа сделают легкоатлетическую арену с трибунами на 200-250 зрительских мест. Там обустроят:
- 6 дорожек на 200 м для бега по кругу,
- 6 дорожек на 60 м для бега по прямой,
- 4 тренировочные дорожки с возможностью бега по прямой на 60 м (за пределами дорожек для бега по кругу),
- два сектора прыжков в высоту,
- два сектора прыжков в длину (тройного прыжка);
- сектор для толкания ядра;
- сектор для прыжков с шестом;
- сектор для тренировочных занятий по метанию диска в сетку.
Также в здании будут тренажерный зал, судейские, медицинский блок, сауны и массажный кабинет.
Сейчас чиновники ведут поиск земельных участков под строительство центра. Одним из вариантов рассматривается территория, прилегающая к стадиону "Солидарность Самара Арена".
Строительство планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заявку минспорта будет готовить совместно с минстроем.
Последние комментарии
Говорят про доступность объектов, и про повышения доли занимающихся до 70%, а в Тольятти не попасть бесплатно на ЕДИНСТВЕННЫЙ в городе стадион Труд. И не попасть бесплатно в манеж 😊 Так что, всё это профанация.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
А что она там могла поймать? НеуДачница.