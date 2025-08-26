Олимпийский чемпион по плаванию Юрий Присекин скончался в Самаре

В воскресенье, 24 августа, в Самаре ушел из жизни 63-летний Юрий Присекин. Об этом со ссылкой на Федерацию водных видов спорта России сообщает samara.mk.ru.

В составе сборной Советского Союза Присекин в 1980 г. завоевал золото московской Олимпиады в эстафете 4×200 м вольным стилем.

После завершения спортивной карьеры он руководил Центром олимпийской подготовки при плавательном бассейне ЦСКА ВВС. Позже Присекин занимал должность главы Красноглинского района и на выборах мэра в 2001 г. соперничал с Георгием Лиманским.