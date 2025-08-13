Андрей Буков и Владислав Ляшко выиграли чемпионат России по паралимпийскому велоспорту

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Санкт-Петербурге на велотреке "Локосфинкс" прошел чемпионат России по паралимпийскому велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

Фото: Министерство спорта Самарской области