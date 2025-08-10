Софья Палкина завоевала золото на чемпионате России по легкой атлетике

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Тольяттинка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на чемпионате России по легкой атлетике. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева