Диана Шнайдер выиграла турнир в Монтеррее

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер стала победительницей "пятисотника" в Монтеррее, обыграв в финале соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 6:3, 4:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. За это время Шнайдер сделала семь эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Александровой семь подач навылет, девять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10, пишет championat.com.

Для Дианы Шнайдер победа стала пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде. Последний титул россиянка выиграла в Будапеште в июле 2024 года.