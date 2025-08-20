Тольяттинский пловец Георгий Злотников установил мировой рекорд в Румынии

Тольяттинский пловец Георгий Злотников установил юниорский рекорд мира. Об этом сообщает в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Георгий Злотников в составе эстафеты 4×100 метров вольным стилем занял первое место и установил новый мировой рекорд (юниорский) — 3 минуты 15,38 секунды.

"Сегодня утром пришли радостные новости из Румынии, где проходит первенство мира по плаванию среди спортсменов 14-18 лет.

От всей души поздравляю Георгия, воспитанника СШОР № 10 "Олимп" Тольятти, его товарищей по команде и тренера чемпиона Аллу Ивановну Журавлеву", — написал губернатор.