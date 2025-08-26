Анастасия Павлюченкова с победы начала US Open — 2025

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова успешно начала выступление на US Open — 2025, пишет championat.com.
В матче первого круга Павлюченкова со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:4 обыграла 31-ю ракетку мира из Украины Даяну Ястремскую.
Встреча Павлюченковой с Ястремской продлилась 2 часа 40 минут. В ее рамках Анастасия три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Даяны 12 эйсов, 11 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трех.
Отметим, что по ходу матча Павлюченкова испытывала проблемы со здоровьем. В начале второго сета россиянка вызывала на корт врача и физиотерапевта, которые проверяли ее давление и другие жизненные показатели.
Следующей соперницей Павлюченковой в Нью-Йорке станет бывшая первая ракетка мира из Беларуси Виктория Азаренко.
