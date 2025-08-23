Диана Шнайдер вышла в финал "пятисотника" в Монтеррее

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-500 в мексиканском Монтеррее, сообщает championat.com. В полуфинальном матче она одержала победу над 24-летней американской спортсменкой 71-м номером рейтинга Алисией Паркс со счетом 6:3, 7:6 (10:8).

Продолжительность встречи составила 1 час 47 минут. За это время Шнайдер сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала два из пяти брейк-пойнтов. На счету Паркс 13 подач навылет, восемь двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из шести.

В матче за титул турнира в Монтеррее Шнайдер встретится с победительницей противостояния Мари Боузкова (Чехия)/Екатерина Александрова (Россия).