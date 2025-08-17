Самарские спортсмены взяли первые места на Самарском международном марафоне

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

17 августа в Самарской области в рамках Самарского международного марафона был разыгран командный чемпионат России по легкой атлетике по бегу по шоссе на 42,195 км.

Фото: Самарская областная федерация легкой атлетики