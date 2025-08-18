5 тыс. человек вышли на старт Самарского международного марафона

В Самаре 17 августа в восьмой раз состоялся Самарский международный марафон. Проведение массовых забегов способствует популяризации спорта и активного образа жизни и вовлекает в систематические занятия физкультурой население страны, что отвечает задачам государственной программы "Спорт России".

На старт марафона, полумарафона, забегов на 10 и 3 км, детского и инклюзивного забега и соревнований по северной ходьбе вышли 5000 участников в возрасте от 1 года до 86 лет из 280 городов России, Казахстана, Италии, Египта, Узбекистана, Индии, Швейцарии.

Старт и финиш забега располагались на самой большой площади города — площади Куйбышева, а трасса, измененная по сравнению с прошлыми годами, пролегала по улицам исторического центра города с выходом на мост на стрелке рек Волги и Самары.

Старт забегу на 10 км дал врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил, что глава региона Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание развитию массового спорта, обновлению спортивной инфраструктуры и формированию условий для регулярного проведения крупных соревнований. Опыт Самарской области в проведении спортивных событий различного уровня был учтен при выборе площадки XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". По решению президента он пройдет в регионе с 5 по 7 ноября.

"Сегодня на старте мы видим тысячи энергичных и амбициозных любителей спорта, готовых пройти испытания трассы, преодолеть усталость и дойти до финиша. Ваши упорные тренировки и стремление к достижению новых высот вдохновляют нас всех. Вы пример для всех жителей Самарской области, каждый из вас показывает, что сильная воля и решительность могут привести к большим результатам", — сказал Дмитрий Яковлев.

Впервые в рамках Самарского марафона в этом году был разыгран командный чемпионат России по марафону. Победителями стали команды Самарской области: Гульнара Выговская, Любовь Добровольская, Александра Ошкина, Наиля Юламанова, Олег Куркачев, Дмитрий Крыслов, Виктор Самойлов, Владимир Чистяков, воспитанники тренеров Владимира Тимофеева и Владимира Матрина.

В абсолютном зачете среди марафонцев лучшее время показали Дмитрий Крыслов и Любовь Добровольская. Победителями на полумарафонской дистанции стали Олег Ильин и Галина Камалетдинова. Дистанцию 10 км преодолели быстрее всех Олег Ильин и Анна Дворянская. А на дистанции 3 км лучшее время установили Алексей Тимофеев и Юлия Григорьева.