Тольяттинка Анастасия Тарачила стала победителем X-WATERS Moscow Ruza 2025

Тольяттинка Анастасия Тарачила стала победителем в абсолютном зачете в заплыве на полкилометра, а также стала третьей на дистанции 1 км на X-WATERS Moscow Ruza 2025.