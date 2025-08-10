Диана Шнайдер проиграла 98-й ракетке мира на старте турнира в Цинциннати

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг турнира в Цинциннати. В матче второго круга она проиграла китаянке Юань Юэ со счётом 4:6, 6:1, 3:6, передает championat.com.

Продолжительность встречи составила 1 час 55 минут. За это время Шнайдер сделала семь эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Юэ три подачи навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем круге турнира в Цинциннати Юэ встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.