Самара готовится к проведению XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава"

24 августа представители федеральных и региональных средств массовой информации оценили подготовку областной столицы к проведению XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".

Особое внимание было уделено готовности инфраструктуры, а также ключевым спортивным мероприятиям форума, который пройдет 5–7 ноября в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации при поддержке правительства России. Одной из главных тем станет развитие детско-юношеского спорта. Оператором мероприятия выступит Фонд Росконгресс.

"В этом году спортивно-зрелищная программа и дискуссии будут объединены общим треком фестиваля физической культуры, который включит в себя турниры, массовые спортивные мероприятия, забеги, мастер-классы и свяжет экспертный разговор о дальнейшем развитии спортивной отрасли России с конкретными практиками, примерами и демонстрацией достижений", — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Антон Кобяков.

Одной из ключевых площадок проведения мероприятий форума станет стадион "Солидарность Самара Арена". Он был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года. А сейчас является домашним полем для клубов Российской премьер-лиги "Крылья Советов" (Самара) и "Акрон" (Тольятти).

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи с журналистами сообщил, что основные мероприятия деловой, выставочной и спортивной программы пройдут на "Солидарность Самара Арене". Глава региона отметил многофункциональность стадиона.

"Я много езжу по стране в рамках работы комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" и мне интересны не только предприятия, но и спорт. Посещаю стадионы, которые также, как и наш, были построены к чемпионату мира по футболу. Хочу подчеркнуть, что в Самаре построили самую красивую арену, очень удобную с точки зрения не только проведения футбольных матчей, но и соревнований по многим другим видам спорта", — добавил руководитель региона.

Деловая программа Форума будет посвящена вопросам международного сотрудничества, разработке решений по выполнению поручений президента Российской Федерации в сфере спорта, обсуждению актуальных вопросов реализации комплексной программы "Спорт России".

Самым масштабным и зрелищным событием, по мнению губернатора, должны стать всероссийские соревнования по гонкам дронов.

"В рамках форума на нашем стадионе пройдет первый в России чемпионат по беспилотным системам, — заявил Вячеслав Федорищев. — Уверен, что у нас все получится и это войдет в историю. Мы обязательно будем и дальше двигаться в этом направлении".

Самым массовым спортивным событием форума станет забег "Чистый спорт", на старт которого выйдут порядка 10 000 человек — участников форума, жителей и гостей региона. Отправной точкой станет площадь имени Куйбышева.

На базе современных спортивных объектов региона пройдут соревнования "Герои нашего времени" по следж-хоккею, вечер профессионального бокса и профессиональный турнир по ММА, массовый фестиваль фитнеса.

Крытый футбольный манеж, который находится рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена", тоже станет точкой притяжения. В дни форума здесь будет работать зона "Ты в спорте". Здесь планируется проведение различных активностей по всем видам спорта. Участие в них смогут принять жители и гости региона.

В ходе пресс-тура представители СМИ осмотрели манеж, который был построен в 2024 году в рамках национального проекта "Демография". Объект включает полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием размером 105 на 68 метров и зрительской трибуной. Манеж оборудован раздевалками, в том числе для маломобильных групп населения, тренажерным залом, разминочными залами, медпунктом, конференц-залом.

Здесь проходят регулярные тренировки воспитанников отделений футбола и регби спортивных школ Самарской области, тренировки профессиональных футбольных команд ПФК "Крылья Советов", команд женского ФК "Крылья Советов", а также любительские футбольные турниры.

"Сегодня в регионе созданы хорошие условия для занятий спортом, в том числе профессиональным", — считает тренер АНО "Академия футбола "Крыльев Советов" Наиль Шабаев. Команда юношей 2009 года рождения, с которой он работает, в прошлом году стала чемпионом ЮФЛ "Приволжье".

"Есть ребята, которых активно привлекают в молодежные составы "Крылья Советов". Это говорит о том, что ребята становятся конкурентоспособными. И с такими условиями, как в манеже, мы можем учить и тренировать ребят круглогодично, — добавил тренер и отметил значимость проведения Международного спортивного форума в Самаре. — Когда находишься в своем кругу, то некоторые вещи, бывает, замыливаются. А когда мы общаемся друг с другом, делимся своим опытом, то мы расширяем свой кругозор, компетенции, появляются новые знакомства, которые позволяют почерпнуть дополнительные знания. Мероприятия на площадках предстоящего международного форума — это отличная возможности для нашего развития".

Еще одной площадкой проведения форума станет СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого". Этот объект был построен в 2021 году в рамках нацпроекта "Демография" на месте прежней ледовой арены, в стенах которой выступал Владимир Высоцкий, и тренировались олимпийские чемпионы Инсбрука-1976 по фигурному катанию в танцах на льду Александр Горшков и Людмила Пахомова.

Сегодня в современном комплексе проводятся занятия по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, волейболу, бадминтону, керлингу, кроссфиту, спортивной аэробике, настольному теннису и бильярду, а также культурно-массовые мероприятия. Дворец спорта является домашней ареной хоккейного клуба ЦСК ВВС, выступающего во Всероссийской хоккейной лиге, и баскетбольного клуба "Самара", играющего в Единой лиге ВТБ.

В рамках пресс-тура журналисты федеральных и региональных изданий посетили несколько тренировок, во время которых познакомились с наставниками и их подопечными.

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская отметила, что во Дворце спорта запланировано проведение пленарного заседания.

"Мы создадим все необходимые условия, чтобы участники пленарного заседания — представители регионов, иностранные делегации — смогли обсудить вопросы развития спорта, определить задачи на ближайшие годы", — добавила министр.

Вместе с форумом состоится заседание Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему дальнейшего развития детско-юношеского спорта, где будут подведены итоги работы и поставлены новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в России.

Напомним, по решению губернатора в Самарской области разработана региональная программа "Мастер спорта", направленная на поддержку детско-юношеского и массового спорта. В рамках ее реализации спортивные школы и муниципалитеты региона получили новый инвентарь, спортивную форму. Кроме того, спортсмены получили мотивацию в виде стимулирующих выплат за выполнение спортивных разрядов и званий и за медали всероссийских спартакиад.

Особое внимание на международном форуме в Самарской области будет уделено возможностям спорта в реабилитации участников СВО, в том числе и развитию адаптивного спорта. В конце 2023 года в Самарской области были созданы сразу две любительские команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах. А в 2025 году в структуре ХК "Лада" появилась профессиональная команда по следж-хоккею — СХК "Лада" из ветеранов боевых действий. В эти дни СХК "Лада" дебютирует в чемпионате России по следж-хоккею сезона 2025/2026 в подгруппе "Лига героев".

В прошлом году в регионе создан специализированный Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который ведет активную работу по вовлечению в занятия спортом людей с инвалидностью, в том числе ветеранов СВО, в тесном взаимодействии с региональным отделением фонда "Защитники Отечества" и спортивными федерациями.

Убедиться в подготовленности наших спортсменов журналисты смогли, пообещавшись со скипом сборной команды Самарской области по керлингу на колясках Игорем Ружейниковым, который сообщил, что команда приступила к активным тренировкам к Кубку России.

Игорь Ружейников передвигается на инвалидной коляске — после военной службы, где получил травму. Офицер не опустил руки и нашел себе спортивное увлечение. В керлинг привел и свою супругу Елену — инвалида детства.

"Керлинг — это шахматы на льду, очень интересная игра. Мы начинали тренироваться на хоккейном льду, что было не очень комфортно и удобно, особенно после хоккеистов. Когда появились эта площадка, с профессиональным льдом, мы перешли сюда, за что я очень благодарен руководству нашего региона, министерству спорта Самарской области", — отметил он.

Помимо спортивных событий и деловых дискуссий участников форума "Россия — спортивная держава" ждет спортивно-зрелищная программа. Она охватит не только Самару, но и Тольятти. Там пройдут соревнования по художественной гимнастике на призы трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой "Под крылом чемпиона", театрализованное гимнастическое шоу трехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова "Легенды спорта. Наследие" и фестиваль тенниса с мастер-классами от звезд данного вида спорта.

В рамках пресс-тура журналисты познакомились с потенциальными волонтерами международного спортивного форума "Россия — спортивная держава". В минувшие выходные начались первые собеседования с кандидатами. Всего будет отобрано 1000 человек. Добровольцы будут задействованы в организации всех направлений работы: сопровождение участников, координация деловой и спортивной программ, помощь СМИ, транспортная логистика и другие ключевые функции.

"Когда мы рассказываем, что есть возможность сделать доброе дело, помочь в организации масштабного международного события, откликается много людей, ведь помогать людям — это часть нашей культуры, наша традиция. У Самарской области есть значительный опыт подготовки волонтеров для крупных событий. Все это дает нам уверенность, что мы сможем на высоком уровне подготовить команду волонтеров, которые будут не только помогать в организации, но и станут лицом форума, будут создавать настроение для всех участников и покажут гостеприимную Самарскую области и Россию. Заявочная кампания по набору волонтеров продлится до 15 сентября. Все добровольцы в рамках подготовки к форуму "Россия — спортивная держава" обязательно пройдут обучение", — отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.