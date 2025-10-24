16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВК "Нова" обыграл "Факел-Ямал" Для школьников Самарской области открыта регистрация на фестиваль "Ты в спорте" В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО "Игры ГТО" Опубликована деловая программа XIII международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" Виталий Злобин назначен исполнительным директором ХК "Лада"

Спорт

Для школьников Самарской области открыта регистрация на фестиваль "Ты в спорте"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 5 и 6 ноября на стадионе "Солидарность Самара Арена" в рамках Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" пройдет детский физкультурно-спортивный фестиваль "Ты в спорте".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Участниками фестиваля могут стать дети и подростки в возрасте от шести до 16 лет. Участие бесплатное, вход на фестиваль для посетителей до 12 лет — в сопровождении законного представителя. Участникам или законным представителям необходимо заранее зарегистрироваться на сайте, а за два дня до начала мероприятия — в мобильном приложении.

Программа фестиваля включает мастер-классы и показательные выступления, тест-драйвы спортивного оборудования и другие активности по 50 видам спорта. На площадках будут представлены олимпийские виды: от греко-римской борьбы до художественной гимнастики, различные неолимпийские виды: гонки дронов, шахматы, го, скалолазание, лазертаг и другие, национальные виды спорта: мас-реслинг, кила, городки, а также всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО. Амбассадорами фестиваля стали Дарья Мануйленкова — чемпионка мира по бодифитнесу, Алина Лизунова — лауреат международных конкурсов по цирковому искусству и воздушной гимнастике, Павел Кабанов — чемпион и рекордсмен мира по плаванию в ластах.

Миссия фестиваля — создать бесплатную точку входа в спорт для подрастающего поколения и привлечь детей к тренировкам и ведению здорового образа жизни. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2030 г. вовлечь не менее 70% населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом.

Участие в фестивале поможет детям заинтересоваться спортом: организаторы выходят за рамки классических мероприятий, используя игровую, праздничную среду, чтобы увеличить интерес детей, сформировать у них привычку к здоровому образу жизни и помочь выбрать свой вид активности.

Каждый юный участник получит стартовый пакет с сувенирной продукций форума, а после участия в мастер-классах — значок участника. Особо отличившихся участников будет ждать наградная продукция и подарки от партнеров мероприятия. А самое главное — по результатам прохождения фестиваля каждому участнику будет рекомендована подходящая именно ему спортивная секция. Дети в игровой механике пройдут весь путь в мобильном приложении: от записи на мастер-классы до получения направления в секцию.

Все активности будут проходить на четвертом и пятом этажах сектора C" стадиона "Солидарность Самара Арена" 5 ноября, с 9:00 до 20:00, и 6 ноября, с 9:00 до 18:00.

Мероприятие пройдет при поддержке правительства Самарской области. Физкультурно-спортивный фестиваль "Ты в спорте" входит в программу главного спортивного форума страны "Россия — спортивная держава". Регистрация на форум уже открыта, с программой можно ознакомиться на сайте. Организатор РСД-2025 — Министерство спорта РФ. Оператор — Фонд Росконгресс, при поддержке правительства Самарской области. Стратегический партнер форума — группа компаний "Уралхим".

Гид потребителя

Последние комментарии

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

Фото на сайте

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2