Игрок "Акрона" попал в расширенный состав молодежной сборной России

Футболист ФК "Акрон" Дмитрий Пестряков вошел в расширенный составе молодежной сборной России.
В сентябре молодежка сыграет со сборными Саудовской Аравии U-21 и U-23 в Москве.
Напомним, что в состав молодежной сборной вошли также футболисты "Крыльев" Иван Лепский и Вадим Раков.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.