Игрок "Акрона" попал в расширенный состав молодежной сборной России

Футболист ФК "Акрон" Дмитрий Пестряков вошел в расширенный составе молодежной сборной России.

В сентябре молодежка сыграет со сборными Саудовской Аравии U-21 и U-23 в Москве.

Напомним, что в состав молодежной сборной вошли также футболисты "Крыльев" Иван Лепский и Вадим Раков.