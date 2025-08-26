Двое игроков "Крыльев" вошли в расширенный состав молодежной сборной России

Игроки "Крыльев Советов" Иван Лепский и Вадим Раков включены в расширенный состав молодежной сборной U-21 на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.
Молодежка проведет два товарищеских матча со сборной Саудовской Аравии U-23. Встречи состоятся 5 и 8 сентября на стадионе "Родина" в Химках.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.