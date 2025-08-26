Двое игроков "Крыльев" вошли в расширенный состав молодежной сборной России

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Игроки "Крыльев Советов" Иван Лепский и Вадим Раков включены в расширенный состав молодежной сборной U-21 на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.