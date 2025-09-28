Кирилл Печенин вызван в сборную Беларуси на октябрьские матчи

Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин получил вызов в национальную команду Беларуси на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 5 по 14 октября.
В рамках октябрьской международной паузы сборная Беларуси сыграет два отборочных матча к ЧМ-2026: против Дании 9 октября и Шотландии 12 октября.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.