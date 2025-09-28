Кирилл Печенин вызван в сборную Беларуси на октябрьские матчи

Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин получил вызов в национальную команду Беларуси на учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 5 по 14 октября.

В рамках октябрьской международной паузы сборная Беларуси сыграет два отборочных матча к ЧМ-2026: против Дании 9 октября и Шотландии 12 октября.