В Самаре прошел фестиваль творчества участников СВО "Ленточка Доблести – 2025"

27 сентября в ТК "Амбар" прошел Второй Всероссийский фестиваль "Ленточка Доблести", объединивший более 4700 гостей. Конкурсная программа собрала 19 участников из семи регионов России, а также впервые — из-за рубежа.

"Во время исполнения я испытала гордость и щемящее чувство патриотизма. Тема сложная, о ней много сказано, но мне кажется, в трех минутах песни никакими стихами невозможно описать всю свою любовь к родине", — рассказала во время выступления Вероника Цубикова, лауреат фестиваля "Ленточка Доблести" из республики Беларусь.

Для многих конкурсантов участие стало не просто выходом к зрителям, а возможностью рассказать о своем личном пути.

"Для нас это важный этап адаптации. Здесь мы можем высказаться, быть услышанными и почувствовать, что мы не одни", — отметил Василий, участник специальной военной операции.

Министр социальной-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая подчеркнула, что "Ленточка Доблести" стала для региона знаковым событием: "Этот фестиваль задает тон патриотическому движению. Это проект, в котором соединяются сила культуры, искренность человеческих историй и наша общая память. Такие инициативы важны для общества, потому что они объединяют поколения и создают атмосферу поддержки для наших героев".

По словам идейного вдохновителя "Ленточки Доблести", вице-президента холдинга "Глобал Вижн", волонтера СВО, члена Общественной палаты Самарской области Ольги Сурковой, фестиваль становится настоящей летописью времени: "Когда я приезжаю на фронт и вижу, как ребята пишут свои песни, понимаю: это не выдумка, а настоящая история, которую они проживают. Через музыку проще передать чувства и переживания, чем словами. Эти песни должны звучать не только здесь — их должен петь весь народ. Потому что это наша память и наша история, которую нельзя забывать".

Главную сцену фестиваля поддержали сильные имена российской сцены. Народная артистка России Вика Цыганова исполнила песни, ставшие символами патриотической культуры последних лет. Мужской хор "Русский Формат" и панк-фолк оркестр "Эффект Фассбендера" внесли в программу контраст — от академического звучания до драйвового ритма.

Гостей фестиваля также ждали десятки активностей под открытым небом: выставка военной техники, дронов, экспозиции Росгвардии. На мастер-классах обучали приемам тактической медицины и плели маскировочные сети.

А в зале торгового комплекса "Амбар" открылись художественные и фотовыставки. Самарский художник-живописец, член Союза художников России Ольга Абраменко представила экспозицию "Я пришел, чтобы жить". Вокруг себя собрали зрителей работы фотокорреспондента Дениса Григорюка "Донбасс. Война и люди".

Организатором фестиваля выступил холдинг "Глобал Вижн". В 2019 году был создан фонд "Вольга", координирующий помощь военнослужащим, их семьям, детям и жителям приграничных территорий. Только в 2024 году объем благотворительной поддержки превысил 100 млн рублей, более половины из которых направлены именно на помощь участникам СВО.

"Это часть большой работы, которую мы ведем уже много лет. Холдинг всегда помогал, помогает и будет помогать нашим защитникам и их семьям. Мы уверены, что проекты, подобные этому, должны расти и выходить на еще более высокий уровень, объединяя людей и укрепляя общество", — подчеркнул Геннадий Сурков, президент холдинга Глобал Вижн

Фестиваль "Ленточка Доблести — 2025" продолжил традицию, заложенную в прошлом году. По словам организаторов, у проекта есть амбиции расширяться, объединять все больше регионов и становиться площадкой, где встречаются история, творчество и люди.