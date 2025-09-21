Кристиан Бистрович: "Когда ты ведешь 2:0 и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация"

После ничьей с "Рубином" (2:2) полузащитник "Акрона" Кристиан Бистрович рассказал о моменте с дебютным голом, о речи Тедеева в перерыве, адаптации и давлении в турнирной таблице.

— Я рад забитому мячу. Но в целом не могу быть доволен, потому что мы не забрали три очка. Это было самое главное. Не так важно, кто забивает. Когда ты ведешь 2:0 и не можешь выиграть — это самая обидная ситуация.

— Можно ли сказать, что ты уже адаптировался к тольяттинском клубе?

— Не сказал бы, что мне тяжело адаптироваться. Я уже долго в России, знаю этот чемпионат, как здесь нужно играть. Все футболисты и персонал меня хорошо приняли.

— Если проводить аналогию, второй забитый гол чем-то напоминал "тики-таку" в исполнении "Барселоны", когда вы быстро разыграли мяч, и ты одним касанием пробил в дальний угол. Так и было задумано?

— Была хорошая атака через короткий пас, где в конце Стефан отдал качественную передачу, и мне оставалось просто попасть. Но, повторюсь, это сейчас меньше всего важно, когда ты не берешь три очка.

— А что сказал главный тренер в перерыве, после которого команда перестроилась и больше начала создавать моментов? В первом тайме статистика была на стороне "Рубина".

— Да, мы просто договорились, что надо очень внимательно выйти во втором тайме, чтобы не было каких-то моментов у наших ворот. Думаю, мы отлично вышли на первые 5-10 минут — это показатель, как надо играть.

— Турнирное положение и серия из шести поражений подряд как-то сказывается на команде?

— Конечно, мне неприятно, когда такая серия, но рано смотреть на таблицу, там еще много туров впереди. Просто нужно стараться играть, как мы играли до 1−0, чтобы исправить эту ситуацию в таблице.