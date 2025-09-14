16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" потерпел поражение от "Краснодара" — 1:2 Защитник "Крыльев" Александр Солдатенков переходит в "Сочи" Игрок "Крыльев" Владислав Шитов проведет сезон в "Торпедо" "Акрон" подписал Йомара Рочу "Крылья Советов" отдали Ивана Бобра в аренду "Нефтехимику"

Футбол Спорт

"Акрон" потерпел поражение от "Краснодара" — 1:2

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 13 сентября, в Краснодаре в восьмом туре чемпионата России "Акрон" уступил подопечным Мурада Мусаева — 1:2.

С первых минут Заур Тедеев выпустил двоих новичков — полузащитника Кристиана Бистровича и нападающего Эдгара Севикяна.

Действующие чемпионы вышли вперед на 14 минуте, после подачи Петрова головой отличился Виктор Са — 0:1. Спустя семь минут в ворота Агкацева был назначен пенальти, к точке подошел Артем Дзюба и пробил точно по центру — 1:1. На 76 минуте Батчи разогнал атаку по правому флангу, отдал в центр на Сперцяна, и Эдуард выкатил на Кривцова, который пробил в дальний верхний угол — 1:2. На 89 минуте хозяева остались в меньшинстве, второй желтой карточкой был наказан Диего Коста, который лишил явной попытки забить Пестрякова.

Следующий матч красно-черные проведут в Самаре 16 сентября в рамка кубка России против "Локомотива".

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5