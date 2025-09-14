"Акрон" потерпел поражение от "Краснодара" — 1:2

В субботу, 13 сентября, в Краснодаре в восьмом туре чемпионата России "Акрон" уступил подопечным Мурада Мусаева — 1:2.

С первых минут Заур Тедеев выпустил двоих новичков — полузащитника Кристиана Бистровича и нападающего Эдгара Севикяна.

Действующие чемпионы вышли вперед на 14 минуте, после подачи Петрова головой отличился Виктор Са — 0:1. Спустя семь минут в ворота Агкацева был назначен пенальти, к точке подошел Артем Дзюба и пробил точно по центру — 1:1. На 76 минуте Батчи разогнал атаку по правому флангу, отдал в центр на Сперцяна, и Эдуард выкатил на Кривцова, который пробил в дальний верхний угол — 1:2. На 89 минуте хозяева остались в меньшинстве, второй желтой карточкой был наказан Диего Коста, который лишил явной попытки забить Пестрякова.

Следующий матч красно-черные проведут в Самаре 16 сентября в рамка кубка России против "Локомотива".