Футболистка "Крыльев Советов" потеряла сознание на поле

Во время матча Суперлиги против "Спартака" футболистка женской команды "Крылья Советов" Анна Пешкова потеряла сознание, сообщает клуб в телеграм-канале.
22-летней спортсменке оперативно оказали первую помощь. Сейчас она пришла в себя и находится в больнице для дальнейшего обследования.
Матч, прошедший 7 сентября в столице, закончился со счетом 3:0 в пользу москвичек.
Последние комментарии
