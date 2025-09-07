Футболистка "Крыльев Советов" потеряла сознание на поле

Во время матча Суперлиги против "Спартака" футболистка женской команды "Крылья Советов" Анна Пешкова потеряла сознание, сообщает клуб в телеграм-канале.

22-летней спортсменке оперативно оказали первую помощь. Сейчас она пришла в себя и находится в больнице для дальнейшего обследования.

Матч, прошедший 7 сентября в столице, закончился со счетом 3:0 в пользу москвичек.