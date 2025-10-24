Начинающий водитель сбил семилетнего ребенка в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 октября, в Самаре семилетний ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области