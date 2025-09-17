Руслан Пименов: "Акрон" будет бороться за выживание"

Во вторник, 16 сентября, в рамках пресс-конференции, посвященной трофи-туру по Самарской области FONBET Кубка России, бывший заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Руслан Пименов прокомментировал недавнюю историю с обращением Артема Дзюбы к руководству клуба по поводу трансферов.

Напомним, после встречи с ЦСКА в конце августа Дзюба заявил, что руководство тольяттинского клуба должно приобрести новых футболистов, чтобы не вылететь из РПЛ.

"Я понимаю его как футболиста и знаю главного тренера. Мы с ним в юношеской сборной были вместе с Тедеевым. Он воспитанник Газаевской школы и тоже максималист. Понятно, второй год - самый сложный для "Акрона", это очевидно, - считает Пименов. - Результаты будут падать, потому что мы знаем сильные стороны команды по прошлому сезону. Естественно, нужно укрепление, это нормально. Но давайте так - мы же не знаем, какова ситуация в клубе (есть ли финансы, есть ли бюджет, может ли позволить команда приобрести игроков). А нужно знать ситуацию изнутри. Если, допустим, есть средства, но нет подходящих футболистов, которые усилят команду, тогда нет смысла тратить деньги. Логично? Просто для количества брать - это, наверное, не ваш путь. У вас серьезные руководители и правильное развитие. Вы сначала вкладываетесь в свою инфраструктуру (то, что мы видели с Академией) и потихонечку строите команду. Понятно, вас ждет сложный год и будет штормить. Это безусловно. Как раз по приглашению клуба я был гостем на "Акрон он эйр" перед областным дерби. И тогда говорил, что второй сезон для вас будет максимально тяжелым - вы будете бороться за выживание. Это надо пройти, и, главное, Павлу Морозову - терпения. У нас есть пример Галицкого, он тоже прошел все пути развития, начав от инфраструктуры и сейчас дойдя до чемпионства. Мне кажется, они похожи. Но нужно чуть-чуть перетерпеть", - ответил Пименов.