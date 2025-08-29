"Акрон" уступил "Локомотиву" со счетом 0:2

В четверг, 28 августа, на "РЖД Арене" в Москве тольяттинский "Акрон" играл с "Локомотивом".
По итогам матча счет составил 0:2 в пользу московского ФК. ТАким образом, "Акрон" потерял лидерство в группе FONBET Кубка России - команда впервые уступила на групповом этапе в новом сезоне, доигрывая матч в меньшинстве.
Голы у соперника забили Комличенко и Воробьев.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.