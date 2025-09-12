В выходные в Самарской области ожидаются первые заморозки до -2 °C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни - с 12 по 14 сентября. По данным синоптиков, осадков не ожидается, но возможны ночные заморозки.
В пятницу, 12 сентября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.
В субботу, 13 числа, в регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2°C. Днем столбик термометра поднимется до +14…+19 °C.
14 сентября в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +2…+7 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2°C. Днем воздух прогреется до +14…+19 °C.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!