В выходные в Самарской области ожидаются первые заморозки до -2 °C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни - с 12 по 14 сентября. По данным синоптиков, осадков не ожидается, но возможны ночные заморозки.

В пятницу, 12 сентября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.

В субботу, 13 числа, в регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2°C. Днем столбик термометра поднимется до +14…+19 °C.

14 сентября в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +2…+7 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2°C. Днем воздух прогреется до +14…+19 °C.