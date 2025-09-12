16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В выходные в Самарской области ожидаются первые заморозки до -2 °C За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi В Самаре пройдет гастрофестиваль "Самара со вкусом" "Триколор" разыграет призы в честь Дня города в Самаре Ответственность за ложные сообщения о терроризме: угроза обществу и неотвратимость наказания

Общество

В выходные в Самарской области ожидаются первые заморозки до -2 °C

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 8
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни - с 12 по 14 сентября. По данным синоптиков, осадков не ожидается, но возможны ночные заморозки.

В пятницу, 12 сентября, в Самаре облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7…12 м/с. Температура воздуха +15…+17 °C.

В субботу, 13 числа, в регионе малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °C. Местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2°C. Днем столбик термометра поднимется до +14…+19 °C.

14 сентября в Самарской области по-прежнему будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +2…+7 °C, местами в воздухе и на поверхности почвы заморозки -0,-2°C. Днем воздух прогреется до +14…+19 °C.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Фото на сайте

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5