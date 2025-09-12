16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города На Обходе Тольятти организуют трассовый медпункт День дружбы народов и выборы: самарцы совместили голосование с праздником В 2026 г. на расчистку реки Сызранка направят свыше 180 млн рублей В выходные в Самарской области ожидаются первые заморозки до -2°C

Общество

День дружбы народов и выборы: самарцы совместили голосование с праздником

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области Единый день голосования-2025 совпал с региональным праздником — Днем дружбы народов. Сегодня многонациональный народ региона празднует его уже в 11 раз.

Фото: Фото: samara450media

Многообразие и богатство культур, традиций и обычаев, представленных в нашем регионе, отразилось и на избирательных участках. В области проживает более 120 национальностей, и представители многих из них пришли голосовать в народных костюмах.

В Самаре на избирательный участок в школе № 120 пришли супруги Панькины. Александр Николаевич и Любовь Ефимовна много лет активно участвуют в деятельности Общественной мордовской национально-культурной автономии Самарской области, а Любовь Ефимовна также руководит Народным мордовским хором "Масторава".

"Мы хотим, чтобы депутаты, которых сегодня изберут, активно работали на благо города. Наш микрорайон требует большого внимания, чтобы жить было приятно. Посмотрите, город строится и хорошеет, и хочется, чтобы и в нашем районе начались изменения. Поэтому и голосуем за развитие своего района", — говорят супруги Панькины.

В Шигонском районе комиссия УИК № 4505 удивила жителей национальным колоритом. В День дружбы народов Самарской области члены комиссии в красивых чувашских костюмах превратили голосование в яркое событие, показав, что традиции и современность идут рука об руку.

"Мы люди ответственные и всегда принимаем участие в голосовании. Выборы депутатов — это очень важно для будущего развития нашего района, города в целом и для нас, простых людей", — делятся супруги Долговы.

Для них этот год юбилейный — в августе они отметили 50 лет брака и 35 лет они занимаются общественной работой в рамках Самарского областного чувашского культурного общества "Пехиль" ("Благословение"). Долговы все и всегда делают вместе — возможно, в этом и заключается секрет их долгой семейной жизни. Вот и сегодня на избирательный участок супруги пришли вместе и как на праздник — в национальных костюмах.

Гид потребителя

Последние комментарии

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Фото на сайте

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Зачем лететь в Батуми в 2025 году: личный опыт по горным путешествиям и выбору хачапури по-аджарски

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5