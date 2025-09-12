День дружбы народов и выборы: самарцы совместили голосование с праздником

В Самарской области Единый день голосования-2025 совпал с региональным праздником — Днем дружбы народов. Сегодня многонациональный народ региона празднует его уже в 11 раз.

Многообразие и богатство культур, традиций и обычаев, представленных в нашем регионе, отразилось и на избирательных участках. В области проживает более 120 национальностей, и представители многих из них пришли голосовать в народных костюмах.

В Самаре на избирательный участок в школе № 120 пришли супруги Панькины. Александр Николаевич и Любовь Ефимовна много лет активно участвуют в деятельности Общественной мордовской национально-культурной автономии Самарской области, а Любовь Ефимовна также руководит Народным мордовским хором "Масторава".

"Мы хотим, чтобы депутаты, которых сегодня изберут, активно работали на благо города. Наш микрорайон требует большого внимания, чтобы жить было приятно. Посмотрите, город строится и хорошеет, и хочется, чтобы и в нашем районе начались изменения. Поэтому и голосуем за развитие своего района", — говорят супруги Панькины.

В Шигонском районе комиссия УИК № 4505 удивила жителей национальным колоритом. В День дружбы народов Самарской области члены комиссии в красивых чувашских костюмах превратили голосование в яркое событие, показав, что традиции и современность идут рука об руку.

"Мы люди ответственные и всегда принимаем участие в голосовании. Выборы депутатов — это очень важно для будущего развития нашего района, города в целом и для нас, простых людей", — делятся супруги Долговы.

Для них этот год юбилейный — в августе они отметили 50 лет брака и 35 лет они занимаются общественной работой в рамках Самарского областного чувашского культурного общества "Пехиль" ("Благословение"). Долговы все и всегда делают вместе — возможно, в этом и заключается секрет их долгой семейной жизни. Вот и сегодня на избирательный участок супруги пришли вместе и как на праздник — в национальных костюмах.