16+
Общество

Участники "Школы героев" спели в сводном хоре на Дне города Самары

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре завершились мероприятия, посвященные Дню города. Кульминацией стал грандиозный концерт на площади им. Куйбышева, собравший около 20 тысяч зрителей. Он прошел под лозунгом "Самара, ты в моем сердце навсегда!" Поздравить горожан приехал заслуженный артист России Вячеслав Бутусов с группой "Орден Славы", чьим хитам подпевали все зрители на площади.

Фото: администрация Самары

Самым пронзительным аккордом вечера стало масштабное выступление сводного хора, в составе которого на одну сцену вышли более чем 500 музыкантов, а также ветераны специальной военной операции, в том числе участники программы "Школа героев".

Вместе они исполнили патриотические произведения, включая государственный гимн Российской Федерации и легендарную песню "День Победы". Это выступление стало мощным символом единства, мужества и преемственности поколений.

Участники программы "Школа героев", которая инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и служит продолжением президентской - "Время героев", поделились своими эмоциями от выхода на главную сцену города.

"В песне "День Победы" очень много истории, она отражает все наше мужество, силу духа. Это именно русская национальная песня, которую мы не могли не исполнить. И исполнили мы ее, мне кажется, с большим достоинством", - отметил ветеран СВО, участник первого потока программы "Школа героев", член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев.

"Чувство максимального патриотизма - эту песню по-другому нельзя пережить, тем более когда ты поешь для города. Это большая ответственность", - считает и участник второго потока кадровой программы Сергей Сибилев.

Глава Самары Иван Носков, поздравляя горожан, отметил: "День города - это всегда праздник, который объединяет поколения. В преемственности и единстве - сила Самары". Он выразил особую благодарность самарцам, защищающим страну в зоне СВО.

Также перед зрителями выступили заслуженный артист России Сергей Войтенко, легендарный ансамбль "Синяя птица", оркестр баянистов - участников фестиваля "Душа России".

Праздничные мероприятия ко Дню города были организованы на различных площадках: в Струковском саду прошли книжный фестиваль "Читающая Самара" и марафон духовых оркестров, для жителей и гостей города было организовано более 100 экскурсий, а на набережной Волги развернулась выставка ретроавтомобилей.

Гид потребителя

