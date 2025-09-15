16+
Общество

Самарцев приглашают принять участие во всероссийском конкурсе "Моя профессия — ИТ"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
До 30 сентября продолжается регистрация участников всероссийский конкурс "Моя профессия — ИТ" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Проект направлен на поиск, развитие и поддержку талантливых, перспективных специалистов в области создания продуктов и сервисов с использованием информационных технологий.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 12 лет — для участия достаточно подать заявку на сайте.

"Моя профессия — ИТ" (МПИТ) является крупнейшей профориентационной платформой в сфере информационных технологий среди школьников 6–11 классов и студентов колледжей и вузов, открывая карьерные перспективы для молодых специалистов и создав площадку для взаимодействия с ведущими игроками ИТ-отрасли. Конкурс помогает молодежи сделать осознанный выбор профессии, предоставляет возможности для профессиональной ориентации в сфере информационных технологий и технологического предпринимательства.

Основные цели конкурса "Моя профессия — ИТ" — популяризация профессий в сфере информационных технологий и развитие соответствующих навыков у школьников, студентов и молодых специалистов, формирование и дальнейшая поддержка сообщества активной и талантливой молодежи в ИТ-сфере. В 2025 году конкурс "Моя профессия — ИТ" вошел в линейку проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей".

"В этом сезоне конкурса "Моя профессия — ИТ" планируется более 25 тысяч участников. У них будет возможность пройти образовательные курсы по трем направлениям: дизайн, разработка и менеджмент. Также ребята смогут попробовать себя в решении практических задач от партнеров проекта", — рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы "Россия — страна возможностей" Геннадий Гурьянов.

После регистрации участникам конкурса предстоит пройти образовательный курс по трем направлениям: дизайн, разработка, менеджмент, а также пройти тестирование, которое позволит выявить уровень профильных компетенций. По итогам обучения и тестирования участники, показавшие наиболее высокие результаты, получат возможность попасть на очные региональные этапы, поработать в командах, решая кейсы от представителей государства и бизнеса, а также получить поддержку от компетентных экспертов в сфере ИТ.

Топ сильнейших команд региональных этапов будет приглашен к участию в окружных финалах, которые пройдут осенью 2025 года в пяти федеральных округах.

"Конкурс "Моя профессия — ИТ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" предоставляет действительно уникальную возможность для молодежи раскрыть свои таланты, познакомиться с современными направлениями информационных технологий и определить свой путь в профессиях будущего. Участвуя в конкурсе, молодые люди смогут не только продемонстрировать свои знания и навыки, но и получить ценный опыт, познакомиться с профессионалами отрасли, а также узнать о перспективах развития ИТ-сектора. Также "Моя профессия — ИТ" способствует развитию профессиональной ориентации, мотивации к постоянному обучению и развитию технических навыков. Это отличный старт для молодых талантов, которые хотят найти свое призвание в быстрорастущем и динамично развивающемся мире информационных технологий на благо нашей страны", — подчеркнула директор Центра компетенций "Цифровая экономика" Надежда Сурова.

Всероссийский конкурсе "Моя профессия — ИТ" президентской платформы "Россия — страна возможностей" реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Регистрация по ссылке.

