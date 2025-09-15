В Самаре ограничили движение на ул. Вилоновской

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 15 сентября, в Самаре временно перекрыли участок ул. Вилоновской, от Волжского проспекта до ул. Фрунзе. Об этом сообщает городской департамент транспорта.