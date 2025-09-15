16+
Общество

В Самаре ограничили движение на ул. Вилоновской

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 15 сентября, в Самаре временно перекрыли участок ул. Вилоновской, от Волжского проспекта до ул. Фрунзе. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Эта мера требуется для ремонта подземного газопровода. Работы выполняет ООО "Средневолжская газовая компания".

Ограничение будет действовать до 21:00 5 октября.

