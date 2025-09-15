В Самаре выпустят транспортные карты с символикой Десятилетия науки и технологий

В Десятилетие науки и технологий регионы России начинают выпуск специальных транспортных карт с фирменным дизайном, вдохновленным научным потенциалом городов страны. Об этом сообщает пресс-служба самарского департамента транспорта.
Коллекция уникальных карт будет официально представлена на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который проходит по национальному проекту "Молодежь и дети".
Для каждого региона подготовлен уникальный дизайн, который отражает его культурные и исторические особенности, а также достижения в области науки и технологий. Такой подход подчеркивает индивидуальность субъектов и одновременно демонстрирует их вклад в развитие страны и формирование ее научно-технологического будущего.
В Самарской области карта выполнена в футуристической стилистике: на фоне мегаполиса изображен инновационный воздушный транспорт, напоминающий о космическом наследии.
Карты станут не только удобным средством оплаты проезда, но и памятным сувениром. Планируется, что тираж составит порядка 1 тысячи экземпляров.
Приобрести карту с новым дизайном можно будет:
- в офисах ООО "Объединенная транспортная карта" (ул. Мориса Тореза, 67а, ул. Крупской, 1)
- на станциях метрополитена
- на станциях пригородных электропоездов
- в почтовых отделениях
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!