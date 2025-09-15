16+
Общество

В Самаре выпустят транспортные карты с символикой Десятилетия науки и технологий

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Десятилетие науки и технологий регионы России начинают выпуск специальных транспортных карт с фирменным дизайном, вдохновленным научным потенциалом городов страны. Об этом сообщает пресс-служба самарского департамента транспорта.

Фото: департамент транспорта Самары

Коллекция уникальных карт будет официально представлена на юбилейном V Конгрессе молодых ученых, который проходит по национальному проекту "Молодежь и дети". 

Для каждого региона подготовлен уникальный дизайн, который отражает его культурные и исторические особенности, а также достижения в области науки и технологий. Такой подход подчеркивает индивидуальность субъектов и одновременно демонстрирует их вклад в развитие страны и формирование ее научно-технологического будущего.

В Самарской области карта выполнена в футуристической стилистике: на фоне мегаполиса изображен инновационный воздушный транспорт, напоминающий о космическом наследии.

Карты станут не только удобным средством оплаты проезда, но и памятным сувениром. Планируется, что тираж составит порядка 1 тысячи экземпляров.

Приобрести карту с новым дизайном можно будет:

  • в офисах ООО "Объединенная транспортная карта" (ул. Мориса Тореза, 67а, ул. Крупской, 1)
  • на станциях метрополитена
  • на станциях пригородных электропоездов
  • в почтовых отделениях

