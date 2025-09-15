ФСБ и СК "взяли" директоров двух микрокредитных организаций в Самаре

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ провели спецоперацию и пресекли незаконную работу группы микрокредитных компаний в Московской, Ленинградской и Самарской областях.

Напомним, по версии следствия, руководители и сотрудники этих организаций вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей. Есть данные, что деньги предназначались, в том числе для финансирования терактов на территории России.

По данным источников Волга Ньюс, в Самарской области выявили две такие фирмы. Их директора сейчас находятся под следствием.