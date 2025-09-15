Продлен прием заявок в волонтерский штаб форума "Россия – спортивная держава"

В Центре привлечения и подготовки волонтеров XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава" объявили о продлении на 10 дней заявочной кампании в волонтерский корпус. Теперь заявку можно подать до 25 сентября на портале Добро.рф.
До старта форума "Россия — спортивная держава" остается 50 дней, Самарская область активно готовится принимать крупнейший международный спортивный форум. Важную роль в организации этого события будут играть волонтеры. Заявочная кампания по набору волонтерского штаба стартовала 28 июня в День молодежи России. За два с половиной месяца поступило около 3500 заявок из 55 регионов России. Больше всего заявок поступило из Самарской области — 2 915. Более 2000 кандидатов проживает в Самаре и почти 300 в Тольятти. На втором месте по количеству заявок Москва, на третьем — Республика Башкортостан.
Наиболее активно заявки подают молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет — почти 1900 человек, а также молодежь от 16 до 17 лет — более 900.
"Мы начали оценивать поступившие заявки еще в августе, и уже тогда были впечатлены их качеством и опытом первых кандидатов. С каждым днем росло количество заявок, и мы отмечали какие удивительно интересные люди готовы помогать в организации форума. И это не только опытные волонтеры, но и те, кто только начинает свой пусть в добровольчестве. Поэтому нами было принято решение продлить заявочную кампанию, чтобы еще больше жителей нашей страны получили возможность помочь в организации столь крупного международного события, как форум "Россия — спортивная держава", — отметила Юлия Рябева, руководитель Центра привлечения и подготовки волонтеров XIII Международного спортивного форума "Россия — спортивная держава".
Параллельно с заявочной кампанией проводятся собеседования, на которых кандидатов спрашивают про волонтерскую деятельность, жизненный опыт, мотивацию помогать в организации форума. Уже состоялось более 450 собеседований. Следующим этапом станет обучение, которое стартует в конце сентября. Оно будет состоять из нескольких блоков: "Знакомство с форумом", "Гостеприимство и туризм города-организатора" и функционально-объектовый тренинг, на котором кандидаты в волонтеры познакомятся со своими обязанностями уже непосредственно на площадках проведения форума.
Напомним, XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Волонтерами форума могут стать граждане России старше 18 лет (с 16 лет — для направления "Волонтеры города-организатора"), а также иностранные граждане, проживающие в России. Добровольцев ждут фирменная экипировка, питание, страхование здоровья, верифицированные часы на Добро.рф, возможность зачета практики в образовательных организациях.
XIII Международный спортивный форум "Россия — спортивная держава" пройдет в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.
