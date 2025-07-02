Бензопила, мачете и травмат — ссора соседей из Самары закончилась уголовным делом

В Самаре суд вынес приговор местному жителю за угрозу убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Самарец долго конфликтовал с соседом из-за земельного участка. 2 апреля сосед срезал кусты на участке бензопилой, в этот момент к нему зашел обвиняемый с туристическим мачете. Потерпевший упал и выронил бензопилу. Инструмент подобрал оппонент и пригрозил убийством. При этом сосед, защищаясь, применил травматическое оружие.

Суд назначил мужчине полтора года ограничения свободы и запретил подсудимому пересекать границы участка потерпевшего.