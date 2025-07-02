16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Бензопила, мачете и травмат — ссора соседей из Самары закончилась уголовным делом В Самаре вынесли приговор по делу о краже у дочки заместителя генпрокурора Оправдательный приговор, вынесенный замруководителя областного УФССП и ее подчиненному, устоял в апелляции Запросить наказание для экс-главы минтранса Пивкина могут в августе Осужденный сотрудник банка, пытаясь оспорить приговор, нарвался на дополнительное наказание

Суды Происшествия

Бензопила, мачете и травмат — ссора соседей из Самары закончилась уголовным делом

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре суд вынес приговор местному жителю за угрозу убийством. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Самарец долго конфликтовал с соседом из-за земельного участка. 2 апреля сосед срезал кусты на участке бензопилой, в этот момент к нему зашел обвиняемый с туристическим мачете. Потерпевший упал и выронил бензопилу. Инструмент подобрал оппонент и пригрозил убийством. При этом сосед, защищаясь, применил травматическое оружие.

Суд назначил мужчине полтора года ограничения свободы и запретил подсудимому пересекать границы участка потерпевшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3