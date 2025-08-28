Экс-руководитель самарского бюро МСЭ отправится в колонию строгого режима за взятки

В Самаре суд вынес приговор бывшему руководителю бюро Nº 4 медико-социальной экспертизы ФКУ "Главное бюро МСЭ по Самарской области". Об этом сообщает региональное СУ СК.

С 2017 по 2022 г. руководитель оформил восьми людям фиктивную инвалидность. За это он получал вознаграждение от 35 тыс. до 500 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и также на четыре года запретил заниматься врачебной деятельностью с участием в медицинских комиссиях.