Экс-руководитель самарского бюро МСЭ отправится в колонию строгого режима за взятки

В Самаре суд вынес приговор бывшему руководителю бюро Nº 4 медико-социальной экспертизы ФКУ "Главное бюро МСЭ по Самарской области". Об этом сообщает региональное СУ СК.
С 2017 по 2022 г. руководитель оформил восьми людям фиктивную инвалидность. За это он получал вознаграждение от 35 тыс. до 500 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и также на четыре года запретил заниматься врачебной деятельностью с участием в медицинских комиссиях.
