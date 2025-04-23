Экс-главу Жигулевска Александра Курылина убрали из базы розыска МВД

Полиция прекратила розыск бывшего главы Жигулевска и основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина. Информацию сообщили источники Волга Ньюс. Кроме того, в базе розыска МВД на официальном сайте ведомства информация про Курылина действительно больше не выдается.

Также на этой неделе редакции пришел ответ на запрос от прокуратуры Москвы. В письме сказано, что Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал в рассмотрении жалобы прокуратуры. Надзорное ведомство пыталось оспорить прекращение уголовного дела в отношении Курылина.

Напомним, речь в уголовном деле, которое возбуждали в отношении Курылина, идет о машине Toyota, полученной теперь уже бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин мог находиться в Арабских Эмиратах.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь, в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова. Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщал Волга Ньюс, что прокуратура снова решила обжаловать решение суда о закрытии уголовного дела. Кассационное представление было подано 19 декабря 2024 года. Но — теперь получен отказ из кассационной инстанции.

Тем временем адвокат Курылина Аревик Баграмян подавала жалобу в суд в Самаре. Недавно судья Юлия Миронова прекратила производство по жалобе, поскольку постановление о возбуждении дела следствие и так отменило. Теоретически, поскольку возбуждение дела отменено по формальной причине (возбуждал следователь не той территории), его могут возбудить.