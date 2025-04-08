В Самаре отменили постановление о возбуждении дела о даче взятки экс-судье Александру Ефанову

В понедельник, 7 апреля, суд Самарского района Самары рассмотрел жалобу адвоката Аревик Баграмян на действия правоохранителей по делу о даче взятке, возбужденному в отношении экс-главы Жигулевска и основателя компании "Тон-Авто" Александра Курылина.

Напомним, речь в уголовном деле, которое возбудили в отношении Курылина, идет о машине Toyota, полученной теперь уже бывшим председателем Шестого кассационного суда Александром Ефановым от Курылина якобы по договору пользования. Сообщалось, что этот скандал стал одной из причин отставки Ефанова. Адвокаты Курылина пытались обжаловать его заочный арест, но безуспешно. По данным источников Волга Ньюс, Курылин может находиться в Арабских Эмиратах.

Обвинительный приговор Курылину, по мнению источников, мог бы сделать доказанным факт дачи Курылиным взятки бывшему главе Шестого кассационного суда Александру Ефанову. Гипотетически, опираясь, в том числе на доказанные факты в решении суда, можно было бы возбудить дело о получении взятки в отношении самого Ефанова. Но адвокаты Курылина подавали жалобу на возбуждение уголовного дела в отношении него. Замоскворецкий районный суд Москвы решил, что постановление о возбуждении дела в отношении основателя ЗАО "Тон-Авто" вынесено незаконно и с ошибкой — якобы такое решение должен был принимать следователь, работающий на другой территории. Мосгорсуд оставил это решение в силе.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Москвы Борис Соколинский сообщил Волга Ньюс, что прокуратура снова решила обжаловать решение суда о закрытии уголовного дела. Кассационное представление было подано 19 декабря 2024 года.

Но тем временем адвокат Курылина Аревик Баграмян подавала жалобу в суд в Самаре. Судья Юлия Миронова на этой неделе прекратила производство по жалобе, поскольку постановление о возбуждении дела следствие и так отменило. По данным источников, сейчас у следствия есть материал проверки, и в течение месяца должно быть принято решение. Теоретически, поскольку возбуждение дела отменено по формальной причине, его могут возбудить заново.